TFF fidan kampanyası nedir? Türkiye Futbol Federasyonu fidan kampanyası

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından başlatılan fidan dikme kampanyası sosyal medyada gündem oldu. Peki, TFF fidan kampanyası nedir? Türkiye Futbol Federasyonu fidan kampanyası nedir? İşte, detaylar…

Sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına giren TFF fidan kampanyasını vatandaşlar emrak etti. Peki, TFF fidan kampanyası nedir? Türkiye Futbol Federasyonu fidan kampanyası detayları nedir?

TFF FİDAN KAMPANYASI NEDİR?

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu 29.07.2021 tarihli toplantısında, 2021-2022 sezonundan başlamak üzere, liglerde görülen her sarı kart için 1, her kırmızı kart için de 5 adet fidan dikilmesine ilişkin TFF Ormanı Projesi çalışmalarının başlatılmasına karar vermiştir.