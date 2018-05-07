TFF, Fatih Terim'e 9 Milyon TL Tazminat Ödeyecek

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Fatih Terim'e sözleşmesini haksız yere fesih ettiği gerekçesiyle yaklaşık 9 Milyon TL faiziyle tazminat ödenmesine karar verildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun 26 Temmuz'da teknik direktör Fatih Terim'in sözleşmesini tek taraflı fesh etmesiyle başlayan ve 9 aydır süren davanın ikinci duruşmasında hakim son noktayı koydu.

Çağlayan İstanbul 17. İş Mahkemesi'nde görülen dava duruşmasına tarafların vekilleri avukat Hüseyin Karaahmetoğlu ve avukat Rezan Epözdemir katıldı. Hakim Ayşe Türeli, yapılan duruşma sırasında Fatih Terim'in İstanbul'a 19. İcra Müdürlüğü tarafından başlatmış olduğu ilamsız takibe konu olan 12.9 milyon TL'lik alacağını TBK'nin 182 maddesi uyarınca %40 indirim yapılarak 7.77 milyon TL'nin davacıya ödenmesine karar verdi.

İKİ HAFTA İÇERİSİNDE İTİRAZ YAPILABİLECEK

Mahkeme ayrıca davalı TFF'nin davacı Fatih Terim'e 7.7 milyon TL'nin %20'si olan 1.554 bin TL'lik icra inkar tazminatı ödemesine karar verdi. Mahkeme, iki hafta içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde itiraz yapılabileceğini karara bağladı.

Bu arada davacı Fatih Terim'in avukatı Rezan Epözdemir duruşmada daha önce talep ettikleri 120 bin TL'lik faiz alacağından feragat ettiklerini hakime bildirdi.

ÖNCE ÜST MAHKEME, SONRA YARGITAY

Türkiye Futbol Federasyonu vekili avukat Hüseyin Karaahmetoğlu, mahkemenin verdiği tazminat kararına karşılık iki hafta içerisinde üst mahkemeye itirazda bulunacaklarını ve istedikleri sonucu alamamaları halinde Yargıtay'a gideceklerini duyurdu. (Sporx)

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