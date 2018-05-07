TFF, Fatih Terim'e 9 Milyon TL Tazminat Ödeyecek
Türkiye Futbol Federasyonu, Fatih Terim'e sözleşmesini haksız yere fesih ettiği gerekçesiyle yaklaşık 9 milyon TL tazminat ödeyecek.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun Fatih Terim'e sözleşmesini haksız yere fesih ettiği gerekçesiyle yaklaşık 9 Milyon TL faiziyle tazminat ödenmesine karar verildi.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun 26 Temmuz'da teknik direktör Fatih Terim'in sözleşmesini tek taraflı fesh etmesiyle başlayan ve 9 aydır süren davanın ikinci duruşmasında hakim son noktayı koydu.
Çağlayan İstanbul 17. İş Mahkemesi'nde görülen dava duruşmasına tarafların vekilleri avukat Hüseyin Karaahmetoğlu ve avukat Rezan Epözdemir katıldı. Hakim Ayşe Türeli, yapılan duruşma sırasında Fatih Terim'in İstanbul'a 19. İcra Müdürlüğü tarafından başlatmış olduğu ilamsız takibe konu olan 12.9 milyon TL'lik alacağını TBK'nin 182 maddesi uyarınca %40 indirim yapılarak 7.77 milyon TL'nin davacıya ödenmesine karar verdi.
İKİ HAFTA İÇERİSİNDE İTİRAZ YAPILABİLECEK
Mahkeme ayrıca davalı TFF'nin davacı Fatih Terim'e 7.7 milyon TL'nin %20'si olan 1.554 bin TL'lik icra inkar tazminatı ödemesine karar verdi. Mahkeme, iki hafta içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde itiraz yapılabileceğini karara bağladı.
Bu arada davacı Fatih Terim'in avukatı Rezan Epözdemir duruşmada daha önce talep ettikleri 120 bin TL'lik faiz alacağından feragat ettiklerini hakime bildirdi.
ÖNCE ÜST MAHKEME, SONRA YARGITAY
Türkiye Futbol Federasyonu vekili avukat Hüseyin Karaahmetoğlu, mahkemenin verdiği tazminat kararına karşılık iki hafta içerisinde üst mahkemeye itirazda bulunacaklarını ve istedikleri sonucu alamamaları halinde Yargıtay'a gideceklerini duyurdu. (Sporx)
İŞTE KARARIN BELGELERİ;
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demir ören ve ekibi her şeyi maf ettiCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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1905 tl ödesin tff.nedeni ise gs deki sözleşme emsal teşkil etmesi.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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bu ülkenin parasını tüyü bitmemiş yetimin hakkını korumayanları allaha havale ediyorum kendi paran olsa istediğin kadar ver tek kelime etmem yaparsan böyle sözleşme adam çatır çatır alırCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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TÜYÜ BİTMEMİŞ YETİMLERİN HAKKINI BABANIZIN PARASI GİBİ DAGITIN O PARALAR BURNUNUZDAN FİTİL FİTİL GELSİN BİRDE HERŞEY TÜRKİYE İÇİN DEMEZLER Mİ NEREDE KALDI BUNLARIN TÜRKLÜGÜ VATAN HAİNLERİCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Annenin ak sütü gibi helal olsun we are the best gsCevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır