TFF, Esat Delihasan'ın vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı
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TFF, Esat Delihasan'ın vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı

TFF, Esat Delihasan'ın vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı
Anadolu Ajansı / Ercan Çakar - Haberler | Spor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan'ın vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan'ın vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

TFF'nin internet sitesinde yayımlanan mesajda, "Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan'ın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Türk sporuna değerli katkılarda bulunan merhum Esat Delihasan'a Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve spor camiasına başsağlığı diliyoruz." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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