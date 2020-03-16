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Türkiye Futbol Federasyonu, Spor

TFF erteleme kararını yarınki toplantıdan sonra verecek!

Türkiye Futbol Federasyonu, liglerin ertelenmesi ile ilgili kararını yarın UEFA ile yapılacak telekonferans toplantısı sonrası verecek.

16.03.2020 16:02 | Son Güncelleme: 16.03.2020 16:06
TFF erteleme kararını yarınki toplantıdan sonra verecek!

Türkiye Futbol Federasyonu, liglerin ertelenmesi ile ilgili kararını yarın UEFA ile yapılacak telekonferans toplantısı sonrası verecek. Federasyonun, yarınki toplantıda İstanbul'da oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nin ertelenmesini de talep edeceği öğrenildi.


UEFA'nın korona virüs nedeniyle 55 üye federasyonuyla acil olarak yapacağı telekonferans toplantı yarın gerçekleşecek. Toplantıda gözler TFF'de olacak. TFF, seyircisiz oynanması kararlaştırılan Türkiye futbolu için erteleme konusundaki kararını da bu toplantı sonrası değerlendirecek. Öte yandan 30 Mayıs'ta Olimpiyat Stadı'nda yapılması planlanan Şampiyonlar Ligi Finali için, UEFA'nın alacağı önlemler kapsamında TFF'nin erteleme talep etmesi bekleniyor.


Dünyayı saran korona virüs nedeniyle gözler spor dünyasına çevrilirken, birçok Avrupa ülkesi maçları seyircili olarak oynatmaya devam etmiş, vaka sayısındaki artışlar sonrasında da maçları erteleme kararı almıştı. Türkiye'de ise önlemler çabuk alınıp, ilk vakanın ortaya çıkmasının ardından bütün spor müsabakaları seyircisiz olarak oynatılmıştı. Avrupa'da yaşanan gelişmelerin ardından UEFA, 'Acil' koduyla kendisine üye 55 federasyonla 17 Mart Salı günü telekonferansla ortak toplantı yapacağını açıkladı. Yarın Türkiye saatine göre 14.00 sularında yapılması planlanan toplantıya Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, FOFA, UEFA İlişkileri ve Dış İlişkiler Sorumlusu Servet Yardımcı katılacak. Toplantıda diğer yönetim kurulu üyelerinin de yer alması bekleniyor.


Toplantıda gözler Türkiye'de olacak


UEFA'nın öncelikle EURO 2020 Avrupa Şampiyonası ve devam eden Avrupa Ligi ile Şampiyonlar Ligi maçları hakkında alınacak önlemler hakkında vereceği kararları aktaracağı toplantıda gözler Türkiye Futbol Federasyonu'nda olacak. 30 Mayıs'ta Olimpiyat Stadı'nda oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi Finali hakkında görüşlerini sunacak olan Türkiye Futbol Federasyonu, özellikle 14 Ağustos 2019 tarihinde İstanbul'da Liverpool ile Chelsea arasında oynanan UEFA Süper Kupa Finali'nden örnekler verecek. Maçı izlemek için gelen taraftarların, karşılaşmanın ardından Fethiye, Antalya, Marmaris, Bodrum gibi bölgelere tatil için gitmesini dikkate alan TFF, Şampiyonlar Ligi Finali'nde de gelecek olan taraftarların benzer bir planlama yapacağını düşünüyor. 80 bin kişilik Atatürk Olimpiyat Stadı'na en az 50 bin yabancı taraftarın gelmesinin çekincelerini UEFA yetkililerine aktaracak olan TFF, Şampiyonlar Ligi planlamasında değişikliğe gidilmesini, maçların oynatılmamasını talep edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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