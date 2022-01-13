TFF Engelliler Koordinasyon Kurulu toplantısı Ankara'da yapıldı

ANKARA (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Engelliler Koordinasyon Kurulu toplantısı, TFF Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem'in başkanlığında yapıldı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Ankara'da gerçekleşen toplantıya TFF Engelliler Koordinasyon Kurulu'ndan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem, TFF Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy, İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Kerim Vural, Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım, Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Muaz Ergezen, Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, Engelliler Koordinasyon Kurulu Üyeleri Ali Yazlı, M.Alaattin Nalcıoğlu ve Savaş Ekin katıldı.

Dört engelli spor federasyonunun futbol branşına dair genel değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda, 2022-2023 yılı faaliyetleri, ulusal-uluslararası şampiyonalar ve organizasyonlar takvimleri üzerinden genel bilgi alış verişi yapıldı.

AA / Hilmi Sever - Spor Haberleri

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