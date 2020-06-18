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TFF, Emre Belözoğlu yanlışını düzeltti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Emre Belözoğlu'nun Trabzonspor maçında çift sarı karttan kırmızı kart görmesine rağmen resmi sitede direkt kırmızı kart ile cezalandırıldığı şeklinde girilen bilgiyi değiştirdi ve sarı-kırmızı karta çevirdi.

TFF, Emre Belözoğlu yanlışını düzeltti
18.06.2020 10:53 | Son Güncelleme: 18.06.2020 11:01

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Emre Belözoğlu'nun Trabzonspor maçında çift sarı karttan kırmızı kart görmesine rağmen resmi sitede direkt kırmızı kart ile cezalandırıldığı şeklinde girilen bilgiyi değiştirdi ve sarı-kırmızı karta çevirdi.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe, evinde Trabzonspor'a 3-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Maça yedek olarak başlayan Emre Belözoğlu, 24. dakikada yaşanan bir pozisyon sonrası hakem Cüneyt Çakır'a yaptığı itirazlar nedeniyle çift sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kalmıştı. Ancak TFF'nin resmi sitesine girilen müsabaka bilgilerinde tecrübeli oyuncunun direkt kırmızı kartla cezalandırıldığı görülüyordu. İhlas Haber Ajansı'nın dün gündeme getirdiği haberin ardından TFF bu yanlışlığı düzeltti ve Belözoğlu'nun kart kaydını sarı-kırmızı olarak değiştirdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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