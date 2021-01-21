TFF Ege'de Osman Durak'a plaketli uğurlama

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) Ege Bölge Müdürlüğü'nde 30 yıldır uzman personel olarak görev yapan Osman Durak emekliye ayrıldı. TFF Ege Bölge Müdürü Hamdi Kutval, yıllardır birlikte görev yaptıkları Durak'a hizmet ve katkıları için Futbol Federasyonu adına teşekkür plaketi sundu.



Kaynak: Demirören Haber Ajansı