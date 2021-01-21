TFF Ege'de Osman Durak'a plaketli uğurlama
21.01.2021 14:54 | Son Güncelleme: 21.01.2021 14:58
TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) Ege Bölge Müdürlüğü'nde 30 yıldır uzman personel olarak görev yapan Osman Durak emekliye ayrıldı.
TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) Ege Bölge Müdürlüğü'nde 30 yıldır uzman personel olarak görev yapan Osman Durak emekliye ayrıldı. TFF Ege Bölge Müdürü Hamdi Kutval, yıllardır birlikte görev yaptıkları Durak'a hizmet ve katkıları için Futbol Federasyonu adına teşekkür plaketi sundu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı