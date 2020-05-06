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TFF, dijital ortamda tarihi bir toplantı gerçekleştirdi

TFF, dijital ortamda tarihi bir toplantı gerçekleştirdi
06.05.2020 16:45 | Son Güncelleme: 06.05.2020 16:46

TFF Başkanı soruları video konferans sistemiyle yanıtladı, merak edilenler aydınlandıUğur DEMİRKIRDI / - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), koronavirüs salgını nedeniyle 19 Mart'ta liglerin ertelenmesinin ardından bugün dijital ortam üzerinden basın mensupları ile bir toplantı düzenledi.

TFF Başkanı soruları video konferans sistemiyle yanıtladı, merak edilenler aydınlandı

Uğur DEMİRKIRDI/ - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), koronavirüs salgını nedeniyle 19 Mart'ta liglerin ertelenmesinin ardından bugün dijital ortam üzerinden basın mensupları ile bir toplantı düzenledi.

Liglerin 12 Haziran'da başlayıp, 26 Temmuz'da sona ereceğini açıklayan Özdemir'in basın toplantısı, Türk spor medyasında görev yapan spor müdürleri, editörler ve muhabirlerin yoğun ilgisini gördü. Dijital görüşme uygulaması olan Zoom üzerinden çevrimiçi (online) olarak yapılan basın toplantısına farklı yayın organlarından çok sayıda spor müdürü, editör ve muhabir katılım gösterdi. TFF İletişim Danışmanı ve TRT Spor Spikeri Ersin Düzen'in koordine ettiği basın toplantısı, Nihat Özdemir'in TFF'nin liglerin devamıyla ilgili aldığı kararı açıklamasıyla başladı. Bu açıklamanın ardından spor medya çalışanlarına tek tek soru hakkı verilirken, basın mensupları Nihat Özdemir'e sorularını ileterek birçok konunun aydınlanmasını sağladı. Teknik olarak basın mensuplarının kolaylıkla ulaşabildiği dijital basın toplantısı, herhangi bir aksaklık yaşanmadan başarıyla tamamlandı.

Kaynak: DHA

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