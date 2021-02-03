TFF, devre arasında yapılan transferlerin şüpheye yer bırakmayacak şekilde incelendiğini açıkladı
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TFF, devre arasında yapılan transferlerin şüpheye yer bırakmayacak şekilde incelendiğini açıkladı

03.02.2021 14:47 | Son Güncelleme: 03.02.2021 14:50
TFF, devre arasında yapılan transferlerin şüpheye yer bırakmayacak şekilde incelendiğini açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), ara transfer döneminde yapılan transferlerin, Kulüp Lisans Kurulu tarafından incelendiğini ve şüpheye yer bırakmayacak şekilde gerekli takibin yapıldığını duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), ara transfer döneminde yapılan transferlerin, Kulüp Lisans Kurulu tarafından incelendiğini ve şüpheye yer bırakmayacak şekilde gerekli takibin yapıldığını duyurdu.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, tüm kulüplerin isteği ile başlatılan Takım Harcama Limitleri uygulamasının titiz bir şekilde sürdüğü belirtildi.

Kulüplerin transfer çalışmaları ve harcamaları ile ilgili uygulama esaslarının Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı çerçevesinde belirlendiğine yer verilen açıklamada, kontrol ve denetimin Kulüp Lisans Kurulu tarafından yürütüldüğü vurgulandı.

Kulüplerin sezon boyunca harcayabilecekleri tutarların talimatta belirtilen yöntemlerle kamuoyuna duyurulduğunun belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulüplerimiz de her takıma aynı yöntem ve sistem uygulanmasıyla belirlenen limitler çerçevesinde transfer çalışmalarını gerçekleştirmişlerdir. Kulüplerin, Takım Harcama Limitlerini aşan futbolcu sözleşmelerinin tescili talimat hükümlerine göre mümkün değildir. Aynı Talimatın Cezai Yaptırımlar Maddesinin 2. bendine göre; 'Kulüplerin, kurula sunması gereken bilgi ve belgeleri süresinde sunmaması, eksik sunması veya yanıltıcı bilgi ve belge sunması halinde kurul tarafından, ihlalin ağırlığına göre ihtar, kadro sınırlaması, transfer yasağı ve puan silme yaptırımları birlikte veya ayrı uygulanır' hükmüyle kulüplere uygulanacak yaptırımlar açıkça belirtilmiştir. Yapılan tüm transferler Kulüp Lisans Kurulu tarafından incelenmekte, şüpheye yer bırakmayacak şekilde gerekli takip yapılarak ilgili işlemler uygulanmaktadır. Dolayısıyla kamuoyu nezdinde süreci tartışmalı hale getiren açıklamalar ve yorumların Türk futboluna bir katkısı yoktur. Kulüplerimizin de bu görev ve sorumlulukla hareket edeceklerine inancımız tamdır. Federasyonumuz kararlılıkla Takım Harcama Limitlerini tüm kulüplerimizi mali disipline kavuşturmak amacıyla uygulamaya devam edecektir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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