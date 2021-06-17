TFF'den yabancı futbolcu kuralı ile ilgili karar kararı

14 yabancıdan en fazla 8'i sahada olabilecek-28 kişilik kadrodan 14 ismin A Milli Futbol takımı için uygun olması gerekiyor.

-14 yabancıdan en fazla 8'i sahada olabilecek

-28 kişilik kadrodan 14 ismin A Milli Futbol takımı için uygun olması gerekiyor

İSTANBUL,

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yeni sezon öncesi başlayacak 1'inci transfer ve tescil döneminin bugün başladığını duyurdu. İlk transfer dönemi 8 Eylül'de bitecek. 2'nci transfer ve tescil dönemi ise 12 Ocak 2022-8Şubat 2022 tarihleri arasında olacak.TFF Yönetim Kurulu tarafından verilen karara göre, 2021-2022 sezonunda profesyonel liglerdeki takım sayıları ile terfi ve tenzil sayıları şöyleSüper Lig: 20 Takım (4 takım TFF 1. Lig'e düşecek)TFF 1. Lig: 19 takım (3 takım Süper Lig'e yükselecek, 4 takım TFF 2.Lig'e düşecek)TFF 2. Lig: 39 takım (2 grup) (Toplam 3 takım TFF 1. Lig'e yükselecek, toplam 8 takım TFF 3. Lig'e düşecek)TFF 3. Lig: 55 takım (3 grup) (toplam 6 takım TFF 2. Lig'e yükselecek,12 takım alt lige düşecek)14 YABANCI FUTBOLCUDAN 8'İ SAHADA OLACAK Süper Lig kulüpleri, 2021-2022 sezonunda en fazla 14 yabancı uyruklu futbolcuyu tescil ettirerek A takım listesi ile müsabaka isim listesinde bulundurabilecek. Bu futbolculardan en fazla 8'i aynı anda sahada yer alabilecek.Öte yandan TFF, Süper Lig kulüplerine kadrolarında en fazla en fazla 28 futbolcu bulundurma ve en az 14 futbolcunun Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda oynama uygunluğuna sahip futbolcu olması zorunluğu da getirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı