TFF'den, vefat eden Kilis ASKF Başkanı Mahmut Özkan için başsağlığı mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), vefat eden Kilis Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Mahmut Özkan için başsağlığı mesajı yayımladı.

08.11.2019 10:44 | Son Güncelleme: 08.11.2019 10:44
TFF'den, vefat eden Kilis ASKF Başkanı Mahmut Özkan için başsağlığı mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), vefat eden Kilis Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Mahmut Özkan için başsağlığı mesajı yayımladı.

TFF'den yapılan açıklamada, merhum Mahmut Özkan'a Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve spor camiasına başsağlığı dileğinde bulunuldu.

Özkan'ın naaşı bugün Kilis'in Elbeyli ilçesi Merkez Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Kaynak: AA
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