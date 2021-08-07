TFF'den Uğur Aktaş'a tebrik

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazanan milli karateci Uğur Aktaş'ı tebrik etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazanan milli karateci Uğur Aktaş'ı tebrik etti.

TFF'den yapılan açıklamada, "2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karatede erkekler kumite +75 kiloda Uğur Aktaş, bronz alarak ülkemize bu oyunlardaki 13. madalyayı getirdi. Olimpiyatlar tarihinde rekor madalyaya ulaşmamızı sağlayan ve ülkemizin gururu olan Uğur Aktaş ve bizlere büyük sevinçler yaşatan tüm ay-yıldızlı sporcularımızı gönülden kutlar, bu tarihi başarıda emeği geçen herkese teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük