TFF'den Uğur Aktaş'a tebrik
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TFF'den Uğur Aktaş'a tebrik

TFF'den Uğur Aktaş'a tebrik
Anadolu Ajansı / Berad Büyük - Haberler | Spor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazanan milli karateci Uğur Aktaş'ı tebrik etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazanan milli karateci Uğur Aktaş'ı tebrik etti.

TFF'den yapılan açıklamada, "2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karatede erkekler kumite +75 kiloda Uğur Aktaş, bronz alarak ülkemize bu oyunlardaki 13. madalyayı getirdi. Olimpiyatlar tarihinde rekor madalyaya ulaşmamızı sağlayan ve ülkemizin gururu olan Uğur Aktaş ve bizlere büyük sevinçler yaşatan tüm ay-yıldızlı sporcularımızı gönülden kutlar, bu tarihi başarıda emeği geçen herkese teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karatede erkekler kumite +75 kiloda Uğur Aktaş, bronz madalya kazandı
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karatede erkekler kumite +75 kiloda Uğur Aktaş, bronz madalya kazandı
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, karateci Uğur Aktaş'ın Tokyo 2020'de madalyayı garantilemesiyle Türkiye adına Londra 1948'in 12 madalyalık...
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