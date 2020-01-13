TFF'den "UEFA Grow" sunumu

13.01.2020 16:05 | Son Güncelleme: 13.01.2020 16:05

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türkiye'de 2020-2024 yılları arasında 81 ilde 129 bin 600 öğrencinin futbol oynamasına imkan sağlayacak UEFA GROW projesi ile ilgili bir sunum gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca Ankara'da düzenlenen 'Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı'nda, TFF - UEFA Futbol Gelişim Koordinatörü Rüştü Reçber tarafından bir sunum gerçekleştirildi. UEFA'nın futbolu yaygınlaştırma ve her kesimin futbol oynamasını amaçlayan UEFA GROW Projesi, Türkiye'de 2020-2024 yılları arasında, 81 ilde 129 bin 600 öğrencinin futbol oynamasına imkan sağlayacak.

Futbolun yaygınlaştırılması ve tüm gençlere spor imkanı tanınması için UEFA tarafından üye ülke federasyonlarına sağladığı bir destek programı olan UEFA GROW ile Avrupa futbolunun büyümesine öncülük etme ve destekleme prensibi hedefleniyor.

49 ÜLKEDE UYGULANAN PROGRAM: UEFA GROW

2015 yılında UEFA tarafından hayata geçirilen, 2024 vizyonu çerçevesinde geleceğin federasyonlarının, stratejik planlamanın işin merkezinde olduğu, futbol ilgisinin yükseltilmesi, imajın gözden geçirilmesi ve düzeltilmesi, aktif oyuna katılımın artırılması ve gelir kaynaklarının yükseltilmesi başlıklarıyla gelişimlerini sağlayan program, bugüne kadar Türkiye'nin de aralarında olduğu 49 üye ülke federasyonu tarafından yürütülüyor.

Yapılan sunumda UEFA GROW projesinin asıl hedefleri; katılım sayısını artırmak, düzenli aktiviteler yapılmasını sağlamak, küçük yaşta futbol keyfini aşılamak, futbol bağını erken yaşlarda güçlü kılmak, donanımlı futbol eğitimcisi sayısını artırmak, öğretmenlere eğitim desteği sağlamak, tabanı genişletmek ile sportif başarıyı ve performansı artırmak olarak sıralandı.

5.207 KULÜP, 20.035 TAKIM

Önemli verilerin yer aldığı UEFA GROW sunumunda, Türkiye'de 18 yaş altı kayıtlı sporcu sayısının 537 bin, 18 yaş üstü kayıtlı sporcu sayısının ise 95 bin 856 olduğu belirtildi. 5 bin 207 kulübün bulunduğu Türkiye'de toplam takım sayısı 20 bin 35 olarak dikkat çekerken, Pro-A ve B lisanslı 5 bin 435 antrenörün yer aldığı ifade edildi.

Okulların katılımı ile gerçekleşecek projenin Türkiye'de uygulanması için TFF 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı başkanlığında organizasyon yapısının oluşturulduğu, planlamanın hazırlanıp uygulanmaya başladığı ifade edilirken, UEFA ve TFF iş birliği ile hayata geçirilen UEFA GROW'un stratejik paydaş ve destekçilerinin Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve sponsorlar olarak belirlendiği anlatıldı.

1.620 OKULDAN 129.600 ÖĞRENCİ PROGRAMA KATILACAK

4 yıl sonunda 81 ilde bulunan bin 620 okuldan 129 bin 600 öğrencinin katılımının gerçekleşeceği UEFA GROW'un 2020-2021'i kapsayan birinci yılında İstanbul, Trabzon ve Rize'nin pilot iller olarak seçilirken ilk yıl 260 okuldan 20 bin 800 erkek ve 28 okuldan 2 bin 240 kız öğrencinin katılımı hedefleniyor. Bu rakam 2021-2022'de toplam 396 okulda erkek ve kız 31 bin 680 öğrenci, 198 yarı zamanlı antrenör, 396 lisanslı öğretmene ulaşacak. Projeye her yıl önemli sayıda antrenör ve öğretmenler de dahil olacak. UEFA GROW için sunumda 4 yıl için bütçe toplamının 116 milyon 501 bin TL olarak planlandığı belirtildi.

Spor yoluyla daha sağlıklı, akademik açıdan daha başarılı ve spor kültürünü daha fazla edinmiş bireyler yetişmesine katkı sunmayı hedefleyen UEFA GROW'un gençler için kazanımları ise spor yoluyla teknoloji bağımlılığı, obezite, kalp gibi bir çok sağlık risklerinden uzaklaşmak, toplumsal ve sınıfsal ayrımcılığı ortadan kaldırmak, alkol, madde bağımlılığı gibi kötü alışkanlıkların önüne geçmek, sağlıklı, 7'den 70'e sporun içinde aktif kalan nesiller yetiştirmek, sosyal yatırımın geri dönüşü ülke ekonomisine katkısı olarak sıralandı.

(Yunus Emre Kartal/İHA)

Kaynak: İHA