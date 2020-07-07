TFF'den Turgay Şeren için anma mesajı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) eski milli kaleci Turgay Şeren'i vefatının 4. yıl dönümünde yayımladığı mesajla andı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) eski milli kaleci Turgay Şeren'i vefatının 4. yıl dönümünde yayımladığı mesajla andı.

TFF'nin internet sitesinden yayımlanan mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"A Milli Futbol Takımı'mız ve Galatasaray'ın eski kalecisi, Süper Lig'in 2016-2017 sezonuna adını vermekten onur duyduğumuz, Türk futboluna çok değerli hizmetlerde bulunan merhum Turgay Şeren'i vefatının dördüncü yılında saygı, sevgi ve rahmetle anıyoruz."

Kaynak: AA