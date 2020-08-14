TFF'den Trabzonspor'a geçmiş olsun mesajı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 1 futbolcusunun korona virüs testi pozitif çıkan Trabzonspor için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
14.08.2020 15:00 | Son Güncelleme: 14.08.2020 16:04
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 1 futbolcusunun korona virüs testi pozitif çıkan Trabzonspor için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
TFF'nin resmi internet sitesinden yayımladığı geçmiş olsun mesajında, "Yapılan kontrol sonucunda Covid-19 testi pozitif çıkan Trabzonspor Kulübü futbolcusu ile Trabzonspor camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" denildi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA