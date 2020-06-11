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TFF'den talimat değişikliği

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen Süper Lig, TFF 1'inci Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ta değişiklik yapılmasına karar verdi.

TFF'den talimat değişikliği
11.06.2020 17:29 | Son Güncelleme: 11.06.2020 18:14

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen Süper Lig, TFF 1'inci Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ta değişiklik yapılmasına karar verdi.

Federasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"TFF Yönetim Kurulu 11.06.2020 tarih ve 35 sayılı toplantısında, TFF Sağlık Kurulunun önerisi dikkate alınarak  Covid-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ta değişiklik yapılmasına karar verilmiştir.Covid-19 Salgın Hastalığı Nedeniyle Tahkim Kurulu ve TFF Hukuk Kurullarının Yargı Sürecine İlişkin Yönetim Kurulu KararıTFF Yönetim Kurulunun 30.04.2020 tarih ve 30 sayılı toplantısında, Covid-19 salgın hastalığı nedeniyle Tahkim Kurulu ve TFF  Hukuk Kurullarının karar alma sürecine ilişkin sürelerin ve Tahkim Kuruluna başvuru süresinin durdurulması uygulamasının uzatılması kabul edilerek;Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7226 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi uyarınca, TFF Yönetim Kurulu ile TFF ilk derece hukuk kurullarının kararlarına karşı itiraz edilen kararın tebliğinden ve TFF talimatlarının yayımından itibaren yedi gün olarak belirlenen Tahkim Kuruluna başvuru süresinin 13.03.2020 (bu tarih dahil) tarihinden itibaren 30.04.2020 tarihine kadar durdurulmasının, Yargı Alanındaki Hak Kayıplarının Önlenmesi Amacıyla Getirilen Durma Süresinin Uzatılmasına Dair 2480 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca 15.06.2020 (bu tarih dahil) tarihine kadar uzatılmasına,Tahkim Kurulu, Disiplin Kurulları, Etik Kurulu, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu ve Kulüp Lisans Kurulunun toplantıları ile bu kurulların talimatlarında belirlenen yargılama sürecine ilişkin sürelerin durdurulmasının, bu kararın TFF internet sitesinde yayın tarihinden (bu tarih dahil) itibaren 15.06.2020 (bu tarih dahil) tarihine kadar uzatılmasına,Tahkim Kuruluna başvuru ve yargılama sürecine ilişkin sürelerin durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden itibaren işlemeye başlamasına

Karar verilmiştir."


Kaynak: DHA

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