TFF'den Talat Özkarslı için taziye mesajı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), eski milli futbolcu Talat Özkarslı'nın vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), eski milli futbolcu Talat Özkarslı'nın vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan payalaşımda, "A Milli Takımımızın eski futbolcusu, Göztepe, Galatasaray ve Gaziantepspor kulüplerinde forma giyen Talat Özkarslı'nın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Talat Özkarslı'ya Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve futbol camiasına başsağlığı diliyoruz" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA