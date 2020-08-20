HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

TFF'den sponsorluk anlaşması

- TFF'den sponsorluk anlaşması Türkiye Futbol Federasyonu Nihat Özdemir: "Yeni projeler meyvesini verecektir" Türkiye Futbol Federasyonu, BtcTurk ile iyi yıllık sponsorluk anlaşması imzaladı.

20.08.2020 13:45 | Son Güncelleme: 20.08.2020 13:54

- TFF'den sponsorluk anlaşması

Türkiye Futbol Federasyonu Nihat Özdemir:

"Yeni projeler meyvesini verecektir"

İSTANBUL - Türkiye Futbol Federasyonu, BtcTurk ile iyi yıllık sponsorluk anlaşması imzaladı. Anlaşmayla birlikte A Milli Erkek Futbol Takımı ve A Milli Kadın Futbol Takımı'na sponsor olundu.

Türkiye Futbol Federasyonu Riva Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen sponsorluk anlaşmasına TFF Başkanı Nihat Özdemir, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, TFF Sponsorluk ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Alkın Kalkavan, BtcTurk Genel Müdürü Özgür Güneri, A Milli Futbol Takımı ve Galatasaray'ın başarılı oyuncusu Emre Kılınç ve A Milli Kadın Futbol Takımı katıldı. Gerçekleşen sponsorluk anlaşmasının 2 yıllık olduğu açıklandı.

Necla Güngör Kıragası: "Kadın futbolunda öncü ülkelerden olacağız"

Toplantıda ilk sözü alan A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, kendisine verilen konuşma fırsatının, kadınların futboldaki yeri açısından çok önemli olduğunu söylerken, "Bu nedenle teşekkürü bir borç biliyorum. Geçtiğimiz dönemde Tolunay Kafkas, Oğuz Çetin ve Hamit Altıntop önderliğinde yeni bir girişime gidildi ve kadın takımlarının başına kadın antrenör getirildi. Bizler de tüm gücümüzle çalışıyoruz. Kadın futbolunun gelişiminde sorumluluklar alıyoruz. Şenol Hocamın da bulunduğu bir organizasyonda karşınıza çıkmak beni çok mutlu etti. Kendisinin yaptığı ziyaretler bizi çok memnun ediyor. Amacımız çok da uzak olmayan bir gelecekte Türkiye'yi kadın futbolunda önde gelen ülkelerden birisi haline getirmek. Yapılan bu sponsorluk anlaşmasının hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Şenol Güneş: "Her geçen gün büyüyen bir sektör"

Pandemi döneminde özel bir toplantı yaptıklarını söyleyen A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Pandemi hızla artıyor, hepimiz dikkatli olmalıyız, yaşım itibariyle bunu söylemek zorundayım. Özel bir dönemdeyiz. Böyle bir dönemde yapılan bu sponsorluk için teşekkür ediyoruz. Var olan coşkumuzu, başarımızı daha yukarıya çıkarmak için bugün burada toplandık. Para işlerinden çok anlamam ama güvenli olduğunu düşündüğüm bir platform bu. Daha önce hocalarımız ve doktorumuz almıştı dijital para, 'para nerede' diyordum, gülüyorlardı. Her geçen gün bunun daha da büyüdüğünü görüyoruz. Para bir araçtır. Önemli olan güven ve sevgidir. Başkanımız bütün işlerinin arasında özel bir gayretle buraya geldi. Kendisine teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Şenol Güneş'in ardından konuşan TFF Sponsorluk ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Alkın Kalkavan, verilen destek nedeniyle teşekkür ederken, "A Milli Erkek ve Kadın Futbol Takımlarımız şu anda çok kıymetli bir marka haline geldi. Önemli bir işbirliği olacak. Anlaşma 2 yıllık. Belki böyle bir ödeme şekline dönüştürebiliriz" diye konuştu.

Özgür Güneri: "Dünyada bu seviyedeki ilk anlaşma"

Genel Müdür Özgür Güneri ise, "Bu sektörde 7 yıldan fazladır faaliyet gösteriyoruz ve artık dünyada önemli oyuncular arasındayız. Küresel anlamda yapacağımız işlerle daha da önemli adımlar yapmayı düşünüyoruz. İsminde ve markasında Türk olan bu markayla, bugüne kadar bizlere gururlar yaşatan milli takımlarımızı bir araya getirdiğimiz için mutluyuz. Dünyada bu seviyede yapılan ilk sponsorluk anlaşması. A Milli Takımlarımızın hiçbir zaman pes etmeyen, başa oynayan, mücadele eden, terinin son damlasına kadar formasını ıslatan oyuncularımızla bu süreci beraber yaşayacağız. Milli takımlarımızın çok önemli işler yapacağına inanıyoruz. Milli takımlarımız kupa kaldırırken bizim de bir katkımız olursa ne mutlu bize" açıklamasında bulundu.

Nihat Özdemir: "Yeni projeler meyvesini verecektir"

TFF Başkanı Nihat Özdemir de futbolun bir takım oyunu olduğunu ve günümüzde sponsorların bu takımın en önemli oyuncularından birisi haline geldiğini belirterek, "Bizler onlarla birlikte daha güçlüyüz. Türkiye Futbol Federasyonu olarak daima önemli markalarla güçlerimizi birleştirdik. Ülkemiz için yeni ve çok önemli bir değer kendileri. Verdikleri destek için teşekkür ediyorum. Bu anlaşmayla birlikte inşallah milli takımlarımız, sonunda kupa olan başarı öyküleri yazacaktır. Her geçen gün daha da güçlenen A Milli Takımımız, Şenol Güneş liderliğinde, pandemi nedeniyle 2020'deki ilk maçlarına Uluslar Ligi'nde çıkacak. 3 Eylül'de Sivas'ta Macaristan'la, 6 Eylül'de de deplasmanda Sırbistan ile karşılaşacağız. Kendilerine Uluslar Ligi yolculuğunda ve önümüzdeki yaz oynanacak olan Avrupa Şampiyonası'nda başarılı olmaları için dua ediyoruz. Kadın Milli Takımımız da hazırlık kampını tesislerimizde sürdürüyor. Onları evlerinde ağırlamaktan dolayı mutluyuz. Kadın futbolu benim ve yönetim kurulumuz için çok değerli. Yeni bir yapılanmaya gittik ve değerli hocamız Necla Güngör Kıragası önderliğinde yeni projelerin meyvesini vereceğine inanıyoruz. Hem kadın hem erkek milli takımlarımızın Türk halkının yüzünü güldürecek başarılara imza atacağına inanıyoruz. FIFA sıralamasında 41. sıradan 29. sıraya yükselen A Milli Takımımız da dünyada ilk 10'a girmek için emin adımlarla yürüyeceklerdir. Yeni başarılara koşarken, yeni sponsorumuza verdikleri destek için şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Açıklamaların ardından toplu fotoğraf çekimiyle toplantı sona erdi.

TFF'den sponsorluk anlaşması

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Adı Cumhurbaşkanı adaylığı için geçen Abdullah Gül bıyıklarını kesti! İşte yeni imajı Politika
Adı Cumhurbaşkanı adaylığı için geçen Abdullah Gül bıyıklarını kesti! İşte yeni imajı
Koltuğunu sağlamlaştıran rektör, ilk iş olarak rakibinin istifasını aldı Güncel
Koltuğunu sağlamlaştıran rektör, ilk iş olarak rakibinin istifasını aldı
Erdoğan'ın açıklayacağı müjde Yunanistan'ı telaşa soktu: İsrail'in servis ettiği uydu görüntülerine sarıldılar Ekonomi
Erdoğan'ın açıklayacağı müjde Yunanistan'ı telaşa soktu: İsrail'in servis ettiği uydu görüntülerine sarıldılar
Gelin ve damat dahil 100 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı 3. Sayfa
Gelin ve damat dahil 100 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Ünlü şarkıcı Deniz Seki, sevgilisiyle şakalaşırken görüntülendi Cinsellik
Ünlü şarkıcı Deniz Seki, sevgilisiyle şakalaşırken görüntülendi
Son Dakika: Güleda Cankel'i öldüren Zafer Pehlivan'a ömür boyu hapis cezası verildi 3. Sayfa
Son Dakika: Güleda Cankel'i öldüren Zafer Pehlivan'a ömür boyu hapis cezası verildi
Belediyenin Zoom toplantısında kamerayı açık unutup cinsel ilişkiye girdiler
Belediyenin Zoom toplantısında kamerayı açık unutup cinsel ilişkiye girdiler
12 kişiyi öldüren seri katile rekor ceza isteniyor! İddianamedeki detaylar kan dondurdu
12 kişiyi öldüren seri katile rekor ceza isteniyor! İddianamedeki detaylar kan dondurdu
'Yataklara düşmekten korkuyorum' yazılı not bırakıp kendini sulama havuzuna attı
"Yataklara düşmekten korkuyorum" yazılı not bırakıp kendini sulama havuzuna attı
110 bin lira parayı polise teslim eden işçinin borcunu, sanatçılar ödeyecek
110 bin lira parayı polise teslim eden işçinin borcunu, sanatçılar ödeyecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İBB Başkanı İmamoğlu'nu eleştirdi: İstanbul çöp dağlarıyla adeta bir rezillik
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İBB Başkanı İmamoğlu'nu eleştirdi: İstanbul çöp dağlarıyla adeta bir rezillik
Son dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Son dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Konut fiyatlarının en çok değerlendiği iller Antalya, Şanlıurfa ve Gaziantep oldu
Konut fiyatlarının en çok değerlendiği iller Antalya, Şanlıurfa ve Gaziantep oldu
Perinçek, Cumhurbaşkanı'nın cuma günü vereceği müjdeyi önceden paylaştı: Karadeniz'de doğal gaz bulundu
Perinçek, Cumhurbaşkanı'nın cuma günü vereceği müjdeyi önceden paylaştı: Karadeniz'de doğal gaz bulundu
Sevgilisiyle görüntülenen Merve Boluğur, göğüs dekolteli spor kıyafetiyle dikkat çekti
Sevgilisiyle görüntülenen Merve Boluğur, göğüs dekolteli spor kıyafetiyle dikkat çekti
TOKİ, 9 ilde 400 konutu 120 bin liradan başlayan fiyatlarla kurasız olarak satacak
TOKİ, 9 ilde 400 konutu 120 bin liradan başlayan fiyatlarla kurasız olarak satacak
ABD'li medya devi Bloomberg, Erdoğan'ın açıklayacağı müjdeyi duyurdu: Türkiye Karadeniz'de enerji kaynağı keşfetti
ABD'li medya devi Bloomberg, Erdoğan'ın açıklayacağı müjdeyi duyurdu: Türkiye Karadeniz'de enerji kaynağı keşfetti
Kaçak elektrik kullanan vatandaşlar, ekipleri içeri almadı
Kaçak elektrik kullanan vatandaşlar, ekipleri içeri almadı
Fren yerine gaza bastı, iş yeri önünde oturan kişiye çarptı
Fren yerine gaza bastı, iş yeri önünde oturan kişiye çarptı
Türkiye ve Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz gerginliğinde Merkel tarafını ilan etti
Türkiye ve Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz gerginliğinde Merkel tarafını ilan etti
Azeri mafya lideri Antalya'da öldürüldü! Katil, aynı masada yemek yediği en yakını çıktı
Azeri mafya lideri Antalya'da öldürüldü! Katil, aynı masada yemek yediği en yakını çıktı
İran, Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait bir gemiye el koydu
İran, Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait bir gemiye el koydu
Alkollü çıkan taksiciyi yanındaki kadın kurtarmak istedi: Ben içirdim
Alkollü çıkan taksiciyi yanındaki kadın kurtarmak istedi: Ben içirdim
Son Dakika: Maske takmayan kadını gözaltına alırken darp eden 2 polis görevden uzaklaştırıldı
Son Dakika: Maske takmayan kadını gözaltına alırken darp eden 2 polis görevden uzaklaştırıldı
Evinin bahçesinde duş alan sosyetik güzel, hayranlarının ağzını açık bıraktı
Evinin bahçesinde duş alan sosyetik güzel, hayranlarının ağzını açık bıraktı
Fakirlere dağıtacağız yalanıyla bayramda 41 ton et toplayıp sucuk yaptılar
Fakirlere dağıtacağız yalanıyla bayramda 41 ton et toplayıp sucuk yaptılar
PAOK-Beşiktaş maçının hakemi Doveri'nin Yunanistan'da görev aldığı ortaya çıktı
PAOK-Beşiktaş maçının hakemi Doveri'nin Yunanistan'da görev aldığı ortaya çıktı
YouTuber Enes Batur, yeni sevgilisiyle yakalandı
YouTuber Enes Batur, yeni sevgilisiyle yakalandı
Adı birçok ünlü isimle anılan Demet Özdemir'den Murat Boz'la aşk yaşadığı iddiasına cevap
Adı birçok ünlü isimle anılan Demet Özdemir'den Murat Boz'la aşk yaşadığı iddiasına cevap
Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun adresi tespit edilip Interpol'e bildirildi
Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun adresi tespit edilip Interpol'e bildirildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Ziya Selçuk Yaşar Güler Mustafa Şentop Abdülhamit Gül
Magazin Şeyma Subaşı Halit Ergenç Demet Akalın Murat Dalkılıç
Spor Can Bartu Metin Oktay Gökhan Gönül Malcolm Thomas Mustafa Cengiz
Daha Fazla Kaza Adana Yunanistan Türk Lirası
Şu an buradasınız: TFF'den sponsorluk anlaşması - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.8.2020 14:36:06. #1.14#
title