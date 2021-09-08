TFF'den Şenol Güneş'e yanıt: Federasyon yalvarmaz!

6-1'lik Hollanda yenilgisinin ardından Şenol Güneş'e tepkiler artarken, basın toplantısında yaptığı açıklamalar sonrası tepkiler büyüyor. "Görevi kabul etmem için yalvaranlar" açıklamasının ardından TFF'den yanıt geldi

6-1'lik Hollanda yenilgisinin ardından eleştiri oklarının hedefi olan Şenol Güneş, basın toplantısı sırasında "Görevi kabul etmem için yalvaranlar" açıklamasının ardından, TFF'den yanıt geldi.

"FEDERASYON YALVARMAZ!"

Cumhuriyet.com.tr'nin haberine göre "TFF yönetimine yakın çevreler, federasyon yönetimindeki 2-3 ismin, "Şenol Hoca ile önceki yönetim zamanında yapılan görüşmelerde karşılıklı konuşmalar ve ricalar olmuştur. Sonuçta Şenol hoca o dönem Beşiktaş'ı çalıştırıyordu. Ancak TFF çatısı altındaki kimse Güneş'e 'milli takımın başına geç' diye yalvarmaz. Milli takım teknik direktörlüğü yalvararak teknik adam aranacak makam değildir, o görüşmelerin de mahremiyeti vardır" dediği öğrenildi. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

ŞENOL GÜNEŞ İSTİFA ETTİ Mİ?

TFF'nin, Şenol Güneş'le önümüzdeki saatlerde bir görüşme yapması da bekleniyor. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Kaynak: Cumhuriyet