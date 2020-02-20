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TFF'den Şampiyonlar Ligi finali paylaşımı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 100 gün sonra İstanbul'da gerçekleştirilecek UEFA Şampiyonlar Ligi finaliyle ilgili paylaşımda bulundu.

20.02.2020 16:36 | Son Güncelleme: 20.02.2020 16:36
TFF'den Şampiyonlar Ligi finali paylaşımı

(TFF), 100 gün sonra 'da gerçekleştirilecek finaliyle ilgili paylaşımda bulundu.

TFF'nin Twitter hesabından İngilizce yapılan paylaşımda, "İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finaline 100 gün kaldı. Çok heyecanlanıyoruz. Sizce Türkiye'deki büyük finale kim çıkacak?" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA
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