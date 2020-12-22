TFF'den Özkan Sümer için taziye mesajı
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TFF'den Özkan Sümer için taziye mesajı

22.12.2020 10:09 | Son Güncelleme: 22.12.2020 10:14
TFF'den Özkan Sümer için taziye mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türk futbolunun ve Trabzonspor'un efsane isimleri arasında yer alan Özkan Sümer'in vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türk futbolunun ve Trabzonspor'un efsane isimleri arasında yer alan Özkan Sümer'in vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

TFF'nin resmi sitesinden Özkan Sümer için paylaşılan mesajda, "Türk futbolunun efsane ismi, A Milli Takımımızı bir dönem çalıştıran, Federasyonumuz eski Başkan Vekili, Trabzonspor'da futbolculuk, teknik direktörlük ve başkanlık görevlerinde bulunan Özkan Sümer'in bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

20 Kasım 1940 Trabzon doğumlu olan Özkan Sümer, Bordo-Mavili takımda futbol oynadı, uzun yıllar teknik direktör olarak çalıştı. Bir çok kademede hizmet verdiği Trabzonspor Kulübü'nün Başkanlığını da yapan tecrübeli futbol adamı, 1980-1981 yılları arasında A Milli Takımımızın teknik direktörlüğü görevinde de bulundu. İki dönem TFF Başkan Vekilliği yapan, Trabzonspor'un yanı sıra Konyaspor, Galatasaray, Denizlispor, Malatyaspor, Samsunspor ve Petrol Ofisi takımlarında da görev alan Sümer, eğitimci kimliği ile futbolumuza çok sayıda ismi kazandırdı. TÜFAD Onursal Başkanı da olan Sümer, Türk futboluna unutulmaz katkılar sağladı.

Özkan Sümer'e Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri, Trabzonspor Kulübü ve futbol camiasına başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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