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TFF'den, Nihat Özdemir'in istifa iddialarına yalanlama

Türkiye Futbol Federasyonu, sosyal medyada yer alan Başkan Nihat Özdemir'in istifa ettiği yönündeki haberleri yalanladı.

03.02.2020 18:56 | Son Güncelleme: 03.02.2020 19:01
TFF'den, Nihat Özdemir'in istifa iddialarına yalanlama

, sosyal medyada yer alan Başkan 'in istifa ettiği yönündeki haberleri yalanladı.


Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Sosyal medyada yer alan Federasyon Başkanımız Sayın Nihat Özdemir'in istifa ettiğine dair açıklamalar hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Nihat Özdemir ve Yönetim Kurulu görevinin başında olup asılsız iddialara itibar edilmemelidir" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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