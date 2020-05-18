TFF'den Mustafa Cengiz için 'geçmiş olsun' mesajı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) bu sabah ameliyata alınan Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz için 'geçmiş olsun' mesajı yayımladı.
18.05.2020 15:52 | Son Güncelleme: 18.05.2020 15:52
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) bu sabah ameliyata alınan Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz için 'geçmiş olsun' mesajı yayımladı.
TFF'nin internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Mustafa Cengiz'in ameliyata alındığını üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Sayın Mustafa Cengiz'in en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyor, Başkan Cengiz ve Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.
Kaynak: DHA