TFF'den Mustafa Cengiz için 'geçmiş olsun' mesajı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) bu sabah ameliyata alınan Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz için 'geçmiş olsun' mesajı yayımladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) bu sabah ameliyata alınan Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz için 'geçmiş olsun' mesajı yayımladı. TFF'nin internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Mustafa Cengiz'in ameliyata alındığını üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Sayın Mustafa Cengiz'in en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyor, Başkan Cengiz ve Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.

Kaynak: DHA