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TFF'den Mustafa Cengiz için geçmiş olsun mesajı

TFF'den Mustafa Cengiz için geçmiş olsun mesajı
01.05.2020 21:49 | Son Güncelleme: 01.05.2020 21:49

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), hastanede tedavi gören Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz için geçmiş olsun mesajı paylaştı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), hastanede tedavi gören Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz için geçmiş olsun mesajı paylaştı.

Mesajda şu ifadeler yer aldı;"Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastanede tedavi gören Galatasaray Kulübü Başkanı Sayın Mustafa Cengiz'e ve Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, Sayın Cengiz'in bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz."


Kaynak: DHA

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