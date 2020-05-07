TFF'den Mustafa Cengiz'e geçmiş olsun mesajı
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TFF'den Mustafa Cengiz'e geçmiş olsun mesajı

TFF'den Mustafa Cengiz'e geçmiş olsun mesajı
07.05.2020 21:30 | Son Güncelleme: 07.05.2020 21:30

Türkiye Futbol Federasyonu, beyin ameliyatı geçirerek, yoğun bakıma alındığı açıklanan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz için geçmiş olsun mesajı yayınladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, beyin ameliyatı geçirerek, yoğun bakıma alındığı açıklanan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz için geçmiş olsun mesajı yayınladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, beyin ameliyatı geçirerek yoğun bakımda müşahade altında tutulan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'i unutmadı. TFF resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Başkan Cengiz'e geçmiş olsun denildi. TFF'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Mustafa Cengiz'in bugün başarılı bir ameliyat geçirdiğini öğrenmiş bulunuyoruz. Başkan Mustafa Cengiz'e ve Galatasaray camiasına bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletir, Sayın Cengiz'in bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ederiz."

(İHA)

Kaynak: İHA

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