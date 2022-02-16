TFF'den Murat Sancak'a 'kanıt' talebi

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 25'inci haftasında 14.02.2022 tarihinde oynanan Adana Demirspor- Beşiktaş müsabakası sonrasında, Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak; TFF yetkilileri, hakemler ve Süper Lig'de görev yapan teknik sorumlular içinde halen FETÖ'cülerin bulunduğu yönünde medya kuruluşlarına açıklamalarda bulunmuştu.

TFF bu konuda yaptığı açıklamada, "Sayın Sancak'ı bu iddialarına ilişkin; elindeki tüm isimleri, bilgi, belge ve kanıtlarıyla Federasyonumuza ve devletimizin yetkili mercilerine iletmeye davet eder, bu iddialar hakkında gerekli tahkikatın yapılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulunduğumuzu kamuoyunun bilgilerine sunarız" ifadelerini kullandı.

Demirören Haber Ajansı - Spor