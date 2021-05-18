TFF'den Mohamed Zeki Amdouni açıklaması
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TFF'den Mohamed Zeki Amdouni açıklaması

TFF'den Mohamed Zeki Amdouni açıklaması
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ümit Milli Takım kadrosuna çağırılan Mohamed Zeki Amdouni'nin İsviçre Milli Takımı'nı seçtiğini ve bu yüzden aday kadrodan çıkarıldığını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ümit Milli Takım kadrosuna çağırılan Mohamed Zeki Amdouni'nin İsviçre Milli Takımı'nı seçtiğini ve bu yüzden aday kadrodan çıkarıldığını açıkladı.

TFF, Ümit Milli Takım kadrosuna davet alan Mohamed Zeki Amdouni'nin İsviçre Milli Takımı'nı seçtiğini açıkladı. Konuyla ilgili olarak TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ümit Milli Takımımızın Mart ayında oynadığı hazırlık maçları için açıklanan kadroda yer alan ve Sırbistan müsabakasında 45 dakika süre alan Mohamed Zeki Amdouni, 2 Haziran 2021 Çarşamba günü oynanacak olan Ukrayna karşılaşmasının kamp kadrosuna da alınmıştır.Ancak futbolcunun kulübü tarafından tarafımıza yapılan yazılı bildirimde Mohamed Zeki Amdouni'nin kendi isteğiyle İsviçre Milli Takımı'nda oynamayı tercih ettiği dile getirilmiştir. Bu nedenle bahse konu futbolcu kamp listesinden çıkartılmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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