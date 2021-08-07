TFF'den milli boksörlere tebrik
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TFF'den milli boksörlere tebrik

TFF'den milli boksörlere tebrik
Anadolu Ajansı / Berad Büyük - Haberler | Spor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli ve gümüş madalya elde eden Buse Naz Çakıroğlu'nu tebrik etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli ve gümüş madalya elde eden Buse Naz Çakıroğlu'nu tebrik etti.

TFF'den yapılan açıklamada, "Kadınlar boksta 69 kiloda Çinli rakibini yenen sporcumuz Busenaz Sürmeneli, büyük bir başarı göstererek altın madalya kazandı. Olimpiyat şampiyonu ilk kadın boksörümüz olarak tarihe geçen ve ülkemize unutulmaz bir gurur yaşatan Busenaz Sürmeneli'yi tebrik eder başarılarının devamını dileriz. Yine kadınlar boksta 51 kiloda gümüş madalya kazanıp bizleri sevince boğan Buse Naz Çakıroğlu'nu da yürekten kutlarız. " ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boksta kadınlar 69 kiloda Busenaz Sürmeneli, altın madalya kazandı.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boksta kadınlar 69 kiloda Busenaz Sürmeneli, altın madalya kazandı.
Buse Naz Çakıroğlu, Tokyo Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazandı
Buse Naz Çakıroğlu, Tokyo Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazandı
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