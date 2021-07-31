TFF'den Mete Gazoz'a tebrik
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TFF'den Mete Gazoz'a tebrik

TFF'den Mete Gazoz'a tebrik
Anadolu Ajansı / Hilmi Sever - Haberler | Spor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda şampiyon olarak Türkiye'ye okçulukta ilk altın madalyayı kazandıran Mete Gazoz'u tebrik etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda şampiyon olarak Türkiye'ye okçulukta ilk altın madalyayı kazandıran Mete Gazoz'u tebrik etti.

TFF'den yapılan açıklamada, "2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda klasik yay bireysel finalinde İtalyan Mauro Nespoli'yi 6-4 yenen milli okçumuz Mete Gazoz, altın madalya aldı. Olimpiyat tarihimizin okçuluktaki ilk altın madalyasını kazanan ve elde ettiği şampiyonlukla ülkemize büyük bir gurur yaşatan Mete Gazoz'u tebrik eder, başarılarının devamını dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

Tokyo 2020'de altın madalya Mete Gazoz'un
Tokyo 2020'de altın madalya Mete Gazoz'un
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
Milli okçu Mete Gazoz'dan tarihi galibiyet
Milli okçu Mete Gazoz'dan tarihi galibiyet
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