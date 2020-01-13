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TFF'den Merih Demiral'a "geçmiş olsun" mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Juventus'un Roma ile oynadığı maçta geçirdiği sakatlık nedeniyle sezonu kapattığı bildirilen milli futbolcu Merih Demiral için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

13.01.2020 19:26 | Son Güncelleme: 13.01.2020 19:26
TFF'den Merih Demiral'a

(TFF) 'un ile oynadığı maçta geçirdiği sakatlık nedeniyle sezonu kapattığı bildirilen milli futbolcu için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

TFF'nin internet sitesinde yer alan mesajda, "Juventus forması giyen milli futbolcumuz Merih Demiral'ın Roma-Juventus maçında yaşadığı sakatlık sonucu sol diz ön çapraz bağlarında zedelenme ve menisküs yaralanması olduğunu büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Ay-yıldızlı oyuncumuz Merih Demiral'a acil şifalar diliyor, cesaretiyle takdir toplayan oyuncumuzun bir an önce yeşil sahalara dönmesini temenni ediyoruz." denildi.

Merih Demiral'ın daha önce formalarını giydiği Fenerbahçe ve Alanyaspor da "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Kaynak: AA
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