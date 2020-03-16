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Türkiye Futbol Federasyonu, Spor

TFF'den maçların seyircisiz oynanmasıyla ilgili açıklama

"Karar TFF tarafından değil, Bilim Kurulu ve Bakanlıkların üst düzey temsilcilerinin tavsiyesiyle alınmıştır" - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), maçların seyircisiz oynanmasıyla ilgili olarak bir açıklama yaptı.

16.03.2020 16:47 | Son Güncelleme: 16.03.2020 16:47
TFF'den maçların seyircisiz oynanmasıyla ilgili açıklama

"Karar TFF tarafından değil, Bilim Kurulu ve Bakanlıkların üst düzey temsilcilerinin tavsiyesiyle alınmıştır"

- Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), maçların seyircisiz oynanmasıyla ilgili olarak bir açıklama yaptı.

Seyircisiz oynama kararının TFF tarafından alınmadığının belirtildiği açıklamada, "Seyircisiz oynama kararı, Bilim Kurulu ve Bakanlıkların üst düzey temsilcilerinin tavsiyesiyle alınmıştır. Bu kararla ilgili olarak tamamen Futbol Federasyonu üzerine odaklanılmış olmasının nedeni tarafımızca anlaşılamamıştır" denildi.TFF'nin açıklaması şu şekilde: "Süper Lig'in 26'ncı haftasında oynanan müsabakaların ardından yapılan açıklama, değerlendirme, yorum ve köşe yazılarında maçların oynatılması konusunda Türkiye Futbol Federasyonu hedef alınmış ve Süper Lig'de 26'ncı haftadan başlamak kaydıyla Nisan sonuna kadar tüm müsabakaların seyircisiz oynanması yönündeki kararın nasıl alındığı ve yürürlüğe girdiği ile ilgili süreç özellikle görmezden gelinmiştir. Bilindiği üzere 12 Mart 2020 tarihinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınacak tedbirlere ilişkin toplantı yapılmış, toplantıya Bilim Kurulu'nun yanı sıra tüm Bakanlarımız da katılmıştır. Toplantı sonunda Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Sayın İbrahim Kalın, koronavirüs tedbirleri kapsamında 16 Mart itibarıyla ilk, orta ve liselerin bir hafta, üniversitelerin de üç hafta süreyle tatil edileceğini ve spor müsabakalarının da Nisan sonuna kadar seyircisiz oynanmasına karar verildiğini açıklamıştır. Bu gelişmelerden de net bir şekilde anlaşılacağı üzere spor organizasyonlarının sürdürülmesi yönündeki karar, Bilim Kurulu ve Bakanlıkların üst düzey temsilcilerinin tavsiyesi ile alınmıştır. Yaşanan süreç herkes tarafından bilinirken, bu kararla ilgili olarak tamamen Futbol Federasyonu üzerine odaklanılmış olmasının nedeni tarafımızca anlaşılamamıştır. Devletimizin; ülkemiz ve tüm insanlarımızın başta sağlık olmak üzere bütün menfaatlerini gözeten bu kararına saygı duyulması gerekirken, kısaca mesele Türkiye iken sporun ruhuna uymayan ve pozisyonlara göre hareket tarzı taşıyan kimi açıklamaların da kabul edilmesi mümkün değildir."


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Kaynak: DHA

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