TFF'den Kulüpler Birliği Vakfında başkanlığa seçilen Ahmet Ağaoğlu'na tebrik
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TFF'den Kulüpler Birliği Vakfında başkanlığa seçilen Ahmet Ağaoğlu'na tebrik

TFF'den Kulüpler Birliği Vakfında başkanlığa seçilen Ahmet Ağaoğlu'na tebrik
Anadolu Ajansı / Emre Doğan - Haberler | Spor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfında başkanlığa seçilen Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nu tebrik etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfında başkanlığa seçilen Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nu tebrik etti.

TFF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu olarak Sayın Ahmet Ağaoğlu'nu ve yönetim kurulunu tebrik eder, yeni görevlerinde başarılar dileriz. Sayın Ahmet Nur Çebi'ye Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı olarak Türk futboluna yaptığı katkılardan dolayı teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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