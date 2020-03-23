TFF'den Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda değişiklik
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda değişiklik yaptığını açıkladı.
23.03.2020 14:07 | Son Güncelleme: 23.03.2020 14:07
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda değişiklik yaptığını açıkladı.
Federasyonun resmi sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "TFF Yönetim Kurulunun 20.03.2020 tarihli toplantısında Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatına Geçici Madde 5 eklenerek Süper Lig, TFF 1. Lig ve TFF 2. Lig kulüplerinin 2020-2021 futbol sezonu için UEFA ve Ulusal Kulüp Lisans başvuru süreleri 2020 yılı Nisan ayının son iş günü mesai saati bitimine kadar uzatılmıştır."
- İstanbul
Kaynak: DHA