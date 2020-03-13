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Türkiye Futbol Federasyonu, Recep Tayyip Erdoğan, Futbol, Spor

TFF'den korona virüs tedbirleri açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), korona virüs salgını nedeniyle müsabakalarda alınan tedbirler ve seyircisiz müsabaka uygulamalarının nasıl olacağını açıkladı.

13.03.2020 12:33 | Son Güncelleme: 13.03.2020 12:33
TFF'den korona virüs tedbirleri açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), korona virüs salgını nedeniyle müsabakalarda alınan tedbirler ve seyircisiz müsabaka uygulamalarının nasıl olacağını açıkladı. Müsabaka öncesinde yapılacak seremonide tokalaşma olmayacak. Stadyumun her yerinde de el dezenfektanları olacağı ifade edildi.


Türkiye Futbol Federasyonu, korona virüs tedbirleri ve seyircisiz oynanacak maçlar hakkında federasyonun resmi internet sitesinden açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen, korona virüse karşı alınacak tedbirlerin görüşüldüğü toplantı sonrasında, alınan kararlar gereğince nisan ayı sonuna kadar futbol müsabakaları seyircisiz olarak oynanacağı belirtilirken, bu kapsamda da 13 Mart ile 30 Nisan tarihleri arasındaki Süper Lig, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'deki tüm müsabakalara seyirci alınmayacağı ifade edildi.


TFF tarafından korono virüs salgını nedeniyle müsabakalarda alınan tedbirler ve seyircisiz müsabaka uygulamaları detayları ise şöyle:


1. Müsabaka öncesinde gerçekleşecek seremonide tokalaşma olmayacaktır.


2. Müsabakalarda seremonilerde refakatçi çocuk uygulaması yapılmayacak olup, bu hususta alınan izinler de iptal edilmiştir.


3. Müsabakalarda ısınma ve seremoniden önce TFF tarafından izin verilmiş olan pankartların dışında herhangi bir etkinlik yapılmayacaktır.


4. Korona virüs ile ilgili takımların, protokolün, basın ve yayın ekiplerinin, çalışma salonları, stadyum yönetimi ve yerel makamların kullanacağı alanlar dezenfekte edilecek, alanlarda bulunanlara el dezenfektanı sağlanacaktır.


5. Protokol tribününe sadece;


a) Ev sahibi ve misafir kulüplerin en fazla 25'er kişi olmak kaydıyla Müsabaka Organizasyon Toplantısı'nda TFF temsilcisine ibraz edecekleri listede bulunan kişiler,


b) Ev sahibi ve misafir takımların müsabaka listesine giremeyen akredite ettirecekleri en fazla 5'er futbolcu


c) TFF yönetici ve görevlileri,


d) Devlet protokolüne dahil kişiler girebilecektir.


6. Müsabakalarda akredite edilmiş basın mensupları ile Akreditasyon Talimatı hükümlerince akredite edilmiş kişiler görev yapabilecektir.


7. Hak mahrumiyeti, giriş yasağı, müsabakadan men cezası alan veya idari tedbirli olan kişiler 25 kişilik akreditasyon listesinde yer alamayacaktır. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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