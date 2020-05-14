TFF'den Kasımpaşa için geçmiş olsun mesajı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2 futbolcusunun korona virüs testi pozitif çıkan Kasımpaşa için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2 futbolcusunun korona virüs testi pozitif çıkan Kasımpaşa için geçmiş olsun mesajı yayımladı. TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Yapılan kontrollerde Covid-19 testi pozitif çıkan Kasımpaşa Kulübü futbolcularına ve Kasımpaşa camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz" denildi. - İSTANBUL Kaynak: İHA