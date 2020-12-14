TFF'den karantina uygulamasına güncelleme geldi
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TFF'den karantina uygulamasına güncelleme geldi

14.12.2020 15:49 | Son Güncelleme: 14.12.2020 15:54
TFF'den karantina uygulamasına güncelleme geldi

Türkiye Futbol Federasyonu, yaptığı toplantıda aldığı kararla, Covid-19 testi pozitif çıkan vakalar hakkında güncellemeye gitti.

Türkiye Futbol Federasyonu, yaptığı toplantıda aldığı kararla, Covid-19 testi pozitif çıkan vakalar hakkında güncellemeye gitti. Pozitif bulgular 10. günde negatife dönen kişiler, 11. günde sahaya dönebilecek.

Türkiye Futbol Federasyonu, resmi internet sitesinden koronvirüs önlemleri çerçevesinde yapılan güncellemeyi açıkladı. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu 14.12.2020 tarihli toplantısında; T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından değiştirilen izolasyon, karantina ve test uygulamaları çerçevesinde, futbola dönüş uygulamalarına ilişkin pozitif vaka senaryosunun testi pozitif çıkan semptomsuz kişilerin 10. gün yapılacak Covid-19 PCR testinin negatif olması halinde 11. gün sahaya dönebilmelerine, 10. gün yapılan testin pozitif olması halinde ise sahaya dönüş için test tarihini izleyen farklı takvim günlerinde peş peşe 2 negatif sonuç alınması halinde sahaya dönebilmelerine, bu doğrultuda TFF Sağlık Kurulu tarafından güncellenen Pozitif Vaka Senaryosunun kabulüne ve uygulanmasına karar vermiştir." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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