TFF'den İmamoğlu'na tebrik ziyareti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulu üyeleri, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tebrik ziyaretinde bulundu.

Özdemir'e, yönetim kurulu üyeleri Servet Yardımcı, Erhan Kamışlı, Mustafa Çağlar, Mustafa Hacıkerimoğlu ve Kadir Kardaş eşlik etti.

"MİSAFİRPERVERLİKTEN ŞÜPHEMİZ YOK"

TFF yönetimine ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini ileten İmamoğlu, "TFF, Türkiye'nin en fazla konuşulan ya da en fazla ilgi duyulan kurumlarından bir tanesi. Futbol sevdalısı bir ülkeyiz. Sizlere başarılar diliyorum çalışmalarınızda. Bir yandan sezona hazırlık yapılıyor. Bir yandan kulüplerin sorunları var, onlara çözüm olacaksınız. Spor yöneticiliğinden gelen bir tarafımız var. Önümüzde de 14 Ağustos'ta, Türkiye'nin ve İstanbul'un ev sahipliği var UEFA Süper Kupa'yla ilgili. Bir gündemimiz de o. Bu sene çok yoğun bir seçim gündemi yaşandı. Gönül isterdi ki, İstanbul bu işe 6-7 aydır hazırlık yapsın, dünya çapında bir misafirperverlik göstersin. Misafirperverlikten şüphemiz yok ama daha büyük bir tanıtım ve organizasyonla, futbolun çarpan etkisiyle turizme ve onun dışında birçok yönüyle daha yüksek bir karşılama olsun diye beklerdik ama Türkiye'nin ve İstanbul'un gündemi yoğun. Böyle bir maç öncesi Londra'ya reklam verirdim, Liverpool'a reklam verirdim. Derdim ki; 'sizi biz Türkiye'de ağırlıyoruz.' Benim için tanıtım bu şekilde. Benim baktığım pencere bu. Federasyon ve valilik değil tek başına, İstanbul kentlisi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, hatta Turizm Bakanlığı, yani bütünsel bir mesele, o açıdan söylüyorum. Belki biraz sadece işin federasyon tarafında kaldı" dedi.

FORMA HEDİYE EDİLDİ

Kendilerinin de bir seçim dönemi yaşadıklarını belirten Nihat Özdemir ise, "1 Haziran'da göreve geldik ama önceki yönetimde de olduğumuz için bu programla devam ettik. Eski İBB Başkanı'yla da valilikle de görüşmeye devam ettik. Asıl organizasyon UEFA'da. Hepimiz, UEFA'nın organizasyonuna yardım etmek için çalışacağız. Organizasyon komitemiz zaten çalışıyor. İnşallah sizle beraber de çalışacağız" karşılığını verdi.

TFF heyeti, görüşmenin sonunda İmamoğlu'na, arkalarında adının yazılı olduğu biri beyaz 61 numaralı, diğeri kırmızı 34 numaralı 2 farklı Türk Milli Takımı forması hediye etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Ziyaretten görüntüler

Forma hediye edilmesi

Genel detaylar

Kaynak: DHA

- İstanbul