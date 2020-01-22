TFF'den İlhan Cavcav için anma mesajı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Gençlerbirliği Kulübünün onursal başkanı İlhan Cavcav'ın vefatının 3. yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayımladı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Gençlerbirliği Kulübünün onursal başkanı İlhan Cavcav'ın vefatının 3. yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayımladı.
TFF'den yapılan açıklamada, "Türk futboluna değerli hizmetlerde bulunan, Süper Lig'in 2017-2018 sezonuna adını vermekten onur duyduğumuz, Gençlerbirliği ve Kulüpler Birliği Vakfı Onursal Başkanı merhum İlhan Cavcav'ı vefatının üçüncü yılında saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadelerine yer verildi.