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TFF'den İlhan Cavcav için anma mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Gençlerbirliği Kulübünün onursal başkanı İlhan Cavcav'ın vefatının 3. yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayımladı.

22.01.2020 10:06 | Son Güncelleme: 22.01.2020 10:06
TFF'den İlhan Cavcav için anma mesajı

(TFF), Kulübünün onursal başkanı 'ın vefatının 3. yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayımladı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Türk futboluna değerli hizmetlerde bulunan, Süper Lig'in 2017-2018 sezonuna adını vermekten onur duyduğumuz, Gençlerbirliği ve Kulüpler Birliği Vakfı Onursal Başkanı merhum İlhan Cavcav'ı vefatının üçüncü yılında saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
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