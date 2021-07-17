TFF'den Giresunspor'da yeniden başkanlığa seçilen Hakan Karaahmet'e tebrik
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Giresunspor Kulübünde yeniden başkanlığa seçilen Hakan Karaahmet'i tebrik etti.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Giresunspor Kulübünde yeniden başkanlığa seçilen Hakan Karaahmet'i tebrik etti.
TFF'den yapılan açıklamada, "Giresunspor Kulübünün bugün gerçekleşen olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı sonucunda yeniden başkanlığa seçilen Sayın Hakan Karaahmet ve yönetim kurulunu tebrik eder, yeni yönetim dönemlerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever