TFF'den Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'na kutlama mesajı

05.12.2019 11:41 | Son Güncelleme: 05.12.2019 11:46

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), üstün yetenekli gençlere hem spor hayatlarını sürdürme hem de akademik kariyer yapma olanağı tanıyan projeyi hayata geçiren Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu için kutlama mesajı yayınladı.



Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Gençlik ve Spor Bakanlığı, 28 vakıf üniversitesiyle uluslararası seviyede başarı kazanan elit sporcular ile milli paralimpik ve deaflimpik sporculara yüzde 100 burslu eğitim imkanı veren tarihi bir mutabakatla, Türk sporunda reform niteliğinde bir iş birliğine imza atmıştır.



Üstün yetenekli gençlere hem spor hayatlarını sürdürme hem de akademik kariyer yapma olanağı tanıyan bu değerli projeyi hayata geçiren Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu kutlar, sporu teşvik etmeye yönelik atılan bu büyük adımdan dolayı üniversitelerimize de teşekkür ederiz.



Daima sporcunun yanında olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde devletimizin öncülük ettiği bu destekle, ülkemizi gururlandıran başarıların kat be kat artacağına ve Türk sporunun uluslararası seviyede çok daha önemli noktalara geleceğine yürekten inanıyoruz" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA