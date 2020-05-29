TFF'den Gaziantep FK'ye "geçmiş olsun" mesajı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Gaziantep Futbol Kulübü personelinden bir kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkmasından dolayı "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Gaziantep Futbol Kulübü personelinden bir kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkmasından dolayı "geçmiş olsun" mesajı yayımladı. TFF'nin internet sitesinde yer alan mesajda, "Yapılan kontrol sonucunda Kovid-19 testi pozitif çıkan Gaziantep FK personeli ve Gaziantep FK camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, personelin en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı. Kaynak: AA