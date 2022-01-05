TFF'den futbolseverlere 'hatırlatma aşısı' uyarısı

"Aşı takviminin tamamlanmasını takip eden 180 günü doldurmuş olan kişilerin kombine veya bilet almak sureti ile karşılaşmalara girebilmesi için hatırlatma aşılarını olmaları gerekmektedir"

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Covid-19 vaka sayılarını hızla yükselten Omikron varyantının ülkemizde etkili olduğunu belirterek, "Aşı takviminin tamamlanmasını takip eden 180 günü doldurmuş olan kişilerin kombine veya bilet almak sureti ile karşılaşmalara girebilmesi için hatırlatma aşılarını olmaları gerekmektedir" uyarısında bulundu.

Federasyondan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

Aşı takviminin tamamlanmasını takip eden 180 günü doldurmuş olan kişilerin kombine veya bilet almak sureti ile karşılaşmalara girebilmesi için hatırlatma aşılarını olmaları gerekmektedir. 180 günlük süreyi tamamlamış olmasına rağmen hatırlatma aşılarını olmayanların müsabakalara katılmaları mümkün olmayacaktır. 3. aşılarını veya daha sonraki aşılarını yaptırmış olan kişiler için 14 günlük bağışıklık süresi aranmayacaktır."

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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