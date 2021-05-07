TFF'den Fenerbahçe'ye ret

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe'nin, Aytemiz Alanyaspor maçında kural hatası yapıldığı iddiasıyla karşılaşmanın tekrarına yönelik başvurusunu reddetti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe'nin, Aytemiz Alanyaspor maçında kural hatası yapıldığı iddiasıyla karşılaşmanın tekrarına yönelik başvurusunu reddetti.

TFF, Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 38'inci haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynadığı ve 0-0 sona eren karşılaşmada kural hatası yapıldığı iddiasıyla yaptığı başvuruyu görüştü. Federasyondan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu bugün Riva'da yaptığı toplantıda Fenerbahçe A.Ş. Kulübü'nün 29.04.2021 tarihinde oynanan Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe A.Ş. müsabakasına ilişkin kural hatası itirazını değerlendirmiştir.Yapılan inceleme sonucunda söz konusu müsabakada kural hatası olmadığına karar verilmiştir."PENALTI İPTAL EDİLMİŞTİLigin 38'nci haftasında oynanan karşılaşmanın 26'ncı dakikasında Mesut Özil'in sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği ortaya hamle yapan Valencia, Caulker tarafından düşürülmüştü. Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını göstermiş ancak VAR hakemi Halil Umut Meler'in uyarısıyla karar iptal edilmiş, pozisyon için ofsayt değerlendirmesi yapılmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı