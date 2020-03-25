TFF'den Fenerbahçe için "geçmiş olsun" mesajı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bir futbolcusu ve bir sağlık ekibi çalışanında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulgularına rastlandığını açıklayan Fenerbahçe için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bir futbolcusu ve bir sağlık ekibi çalışanında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulgularına rastlandığını açıklayan Fenerbahçe için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
TFF'nin internet sitesinde ve sosyal medya hesabında paylaşılan geçmiş olsun mesajında, "Fenerbahçe Spor Kulübü Futbol A Takımı oyuncusu ve sağlık çalışanına acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşacaklarına inanıyoruz. Fenerbahçe camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.
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Kaynak: AA