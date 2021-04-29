TFF'den futbol camiasına sağduyu çağrısı Açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in İttifak Holding Konyaspor ile oynadıkları maçın ardından yaptığı açıklamalar sonrası futbol camiasına sağduyu çağrısında bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in İttifak Holding Konyaspor ile oynadıkları maçın ardından yaptığı açıklamalar sonrası futbol camiasına sağduyu çağrısında bulundu.

TFF'den yapılan açıklamada, "Galatasaray ile İttifak Holding Konyaspor arasında dün akşam oynanan maç sonrasında düzenlenen basın toplantısında Galatasaray Teknik Sorumlusu Fatih Terim'in Başkan Vekilimiz Sayın Mehmet Baykan ile ilgili haksız itham içeren ifadeleri olmuştur. Öncelikle hatırlatmak isteriz ki müsabakalara ilişkin disiplin sevkleri, müsabakalarda görevli, temsilci ve hakem raporları esas alınarak TFF Hukuk Müşavirliği tarafından yapılmaktadır." denildi.

Açıklamada, Fenerbahçe ile Kasımpaşa arasında 25 Nisan'da oynanan Süper Lig müsabakasına ilişkin "Kasımpaşa analistinin Fenerbahçe İdari Direktörü Emre Belözoğlu'na yönelik sözleri olduğu, aynı esnada Emre Belözoğlu'nun sözlü olarak karşılık verdiği, Fenerbahçe Antrenörü Volkan Demirel'in bahsi geçen analistin bulunduğu tribüne çıkmak istediği rapor edilmişse de bu eylemlerin yatıştığı ve yapılan söylemlerin bir disiplin ihlali boyutuna ulaşmadığı hukuk müşavirliğinde görevli disiplin müfettişleri tarafından değerlendirilmiş ve herhangi bir disiplin işlemi yapılmamıştır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Söz konusu karşılaşmayla Galatasaray ile Çaykur Rizespor arasında 19 Mart'ta oynanan müsabakadaki olayların başlangıç kısmının benzer olduğunun savunulduğu açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Çaykur Rizespor Antrenörü Yılmaz Bal'ın 'Sakin ol' şeklindeki söylemine Galatasaray Teknik Sorumlusu Fatih Terim'in 'Bana mı dediniz, kim o?' şeklinde cevap verdiği rapor edilmiş ve yapılan bu söylemlerin bir disiplin ihlali boyutuna ulaşmadığı tespit edilmiş ve bu eylemlerinden dolayı herhangi bir disiplin işlemi yapılmamıştır. Ancak, olayın akabinde Fatih Terim ve Galatasaray Antrenörü Ümit Davala'nın küfür içerikli hakaret eden sözler sarf ettiği müsabaka görevlileri tarafından raporlanmış ve bu nedenle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. Maddesinde yer alan hakaret eylemi nedeniyle hem Fatih Terim hem Ümit Davala PFDK'ya sevk edilmiştir."

Olayların başlangıcının her iki müsabakada da benzer nitelik taşımasına karşın, devamında küfür içerikli hakaretlerin söz konusu olduğunun aktarıldığı açıklamada, bu eylem nedeniyle yapılan disiplin işleminin farklılık arz ettiği kaydedilerek "Somut delillere ve gerekçelere dayanarak yapılan sevk işlemleri hakkında yapılan değerlendirmelerde soyut ve gerçek dışı ifadelerle kişileri töhmet altında bırakan ima ve açıklamalardan kaçınılmalıdır. Bu vesileyle, futbol ailesini bir kez daha dünya ve ülkemizin yaşadığı bu zor zamanlarda sağduyulu değerlendirmelerde bulunmaya davet ediyoruz." şeklinde görüş belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan