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TFF'den Fatih Karagümrük'e tebrik

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'e yükselen Fatih Karagümrük için tebrik mesajı yayımladı.

TFF'den Fatih Karagümrük'e tebrik
31.07.2020 00:20 | Son Güncelleme: 31.07.2020 02:29

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'e yükselen Fatih Karagümrük için tebrik mesajı yayımladı.

TFF'nin internet sitesinden yayımlanan mesajda şu ifadelere yer verildi:

"2019-2020 Sezonu TFF 1. Lig Play-Off Finali'nde Adana Demirspor'a karşı normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten karşılaşmada penaltı atışları sonucunda 7-6 üstünlük sağlayan Fatih Karagümrük, Süper Lig'e yükseldi.Fatih Karagümrük, kupasını Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ardından Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın ve TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş'ın katılımıyla sosyal mesafe kurallarına göre düzenlenen törenle aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu olarak Fatih Karagümrük'ü tebrik eder, önümüzdeki sezon mücadele edeceği Süper Lig'de başarılar dileriz."


Kaynak: DHA

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