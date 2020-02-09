Haberler » Spor » TFF'den ertelenen maçlar için açıklama - Spor

TFF'den ertelenen maçlar için açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenen maçlar için resmi sitesinden açıklamada bulundu.

09.02.2020 17:02 | Son Güncelleme: 09.02.2020 17:02
TFF'den ertelenen maçlar için açıklama

(TFF), olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenen maçlar için resmi sitesinden açıklamada bulundu. 

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:  "Süper Lig'in 21'inci haftasında yarın oynanması planlanan Göztepe-Çaykur Rizespor müsabakası, tüm hafta sonu boyunca ülkenin Kuzey ve Doğu bölgelerini etkisi altına alan olumsuz hava şartlarından dolayı ve çevre havalimanlarındaki uçuşların iptal olması, Çaykur Rizespor kafilesinin de İzmir'e ulaşamaması nedeniyle ertelendi. Karşılaşmanın oynanacağı tarih Futbol Federasyonu tarafından daha sonra kamuoyuna duyurulacak."

TFF 1'inci Lig, 2'nci Lig ve 3'üncü Lig'de hafta sonu oynanması gereken ve ileri bir tarihe ertelenen karşılaşmalar şöyle:

TFF 1'inci LigGiresunspor - İstanbulsporTFF 2'nci LigHekimoğlu Trabzon - GMG KırklarelisporGümüşhanespor - Başkent Akademi FKTFF 3. LigYomraspor - Serik BelediyesporFatsa Belediyespor - Kozan FKPazarspor - Malatya Yeşilyurt BelediyesporArtvin Hopaspor - Sultanbeyli Belediye Spor

Kızılcabölükspor - 52 Orduspor FK


- İstanbul
Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler