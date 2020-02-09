TFF'den ertelenen maçlar için açıklama

09.02.2020 17:02 | Son Güncelleme: 09.02.2020 17:02

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenen maçlar için resmi sitesinden açıklamada bulundu.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Süper Lig'in 21'inci haftasında yarın oynanması planlanan Göztepe-Çaykur Rizespor müsabakası, tüm hafta sonu boyunca ülkenin Kuzey ve Doğu bölgelerini etkisi altına alan olumsuz hava şartlarından dolayı Trabzon ve çevre havalimanlarındaki uçuşların iptal olması, Çaykur Rizespor kafilesinin de İzmir'e ulaşamaması nedeniyle ertelendi. Karşılaşmanın oynanacağı tarih Futbol Federasyonu tarafından daha sonra kamuoyuna duyurulacak."

TFF 1'inci Lig, 2'nci Lig ve 3'üncü Lig'de hafta sonu oynanması gereken ve ileri bir tarihe ertelenen karşılaşmalar şöyle:

TFF 1'inci LigGiresunspor - İstanbulsporTFF 2'nci LigHekimoğlu Trabzon - GMG KırklarelisporGümüşhanespor - Başkent Akademi FKTFF 3. LigYomraspor - Serik BelediyesporFatsa Belediyespor - Kozan Spor FKPazarspor - Malatya Yeşilyurt BelediyesporArtvin Hopaspor - Sultanbeyli Belediye Spor

Kızılcabölükspor - 52 Orduspor FK

Kaynak: DHA

- İstanbul