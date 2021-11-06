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TFF'den Erol Bulut ve Hakan Kutlu'ya teşekkür

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
TFF'den Erol Bulut ve Hakan Kutlu'ya teşekkür

Spor Toto Süper Lig'in 12'nci haftasında dün akşam oynanan Gaziantep FK - Kasımpaşa karşılaşmasında hakem Halis Özkahya, maçın sonuna 9 dakika uzatma vermesine rağmen karşılaşmayı 4 dakika erken bitirdiği için oyuncuları soyunma odasından geri çağırıp mücadeleyi devam ettirmişti.

GAZİANTEP (DHA) - Spor Toto Süper Lig'in 12'nci haftasında dün akşam oynanan Gaziantep FK - Kasımpaşa karşılaşmasında hakem Halis Özkahya, maçın sonuna 9 dakika uzatma vermesine rağmen karşılaşmayı 4 dakika erken bitirdiği için oyuncuları soyunma odasından geri çağırıp mücadeleyi devam ettirmişti. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yaptığı açıklamada, karşılaşmanın sonunda yaptıkları açıklamalar ile iyi niyet gösteren iki kulübe ve teknik direktörlerine teşekkür etti.

TFF'den konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Süper Lig'in 12. Haftasında 05.11.2021 tarihinde oynanan Gaziantep Futbol Kulübü-Kasımpaşa maçında uzatma süresiyle ilgili hakemlik açısından önemli bir şanssızlık yaşanmıştır.

Kamuoyunda büyük yankı uyandıran olay ile ilgili, müsabaka sonrasında iki takım teknik direktörü Sayın Hakan Kutlu ve Sayın Erol Bulut, 'Böyle hatalar olabilir. Hakem de insan' şeklindeki değerlendirmeleriyle örnek bir yaklaşım sergileyerek iyi niyet gösterisinde bulunmuşlardır.

Türk hakemliğinin her kararda tartışma konusu yapıldığı bir ortamda, gösterdikleri tavır için iki kulübümüze ve hocalarına teşekkür eder, futbolumuzun marka değerine çok önemli katkı sağlayacak yapıcı davranışların artarak sürmesini temenni ederiz" denildi.


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