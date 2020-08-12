TFF'den Emmanouil Siopis için "geçmiş olsun" mesajı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Aytemiz Alanyaspor'un Yunan futbolcusu Emmanouil Siopis için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Aytemiz Alanyaspor'un Yunan futbolcusu Emmanouil Siopis için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı. TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Yapılan kontroller sonucunda Kovid-19 testi pozitif çıkan Aytemiz Alanyaspor futbolcusu Emmanouil Siopis'e ve Aytemiz Alanyaspor camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadeleri yer aldı. Kaynak: AA