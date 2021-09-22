TFF'den 'dürüst oyuna' katkı yapan Erhan Çelenk'e tebrik - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TFF'den 'dürüst oyuna' katkı yapan Erhan Çelenk'e tebrik

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
TFF'den 'dürüst oyuna' katkı yapan Erhan Çelenk'e tebrik

Rakibinin sakatlandığını görünce gol atma şansına rağmen topu taca atan Altay'ın etkili ismi Erhan Çelenk'e övgüler devam ediyor.

Rakibinin sakatlandığını görünce gol atma şansına rağmen topu taca atan Altay'ın etkili ismi Erhan Çelenk'e övgüler devam ediyor.

Sporun 'adil rekabet' ve 'rakibe saygı' ilkelerini barındıran bu anlamlı davranış için TFF şu açıklamayı yaptı: "Süper Lig'in 6. haftasında oynanan Çaykur Rizespor-Altay maçında, Altaylı Erhan Çelenk, gol atma şansı olmasına rağmen, Çaykur Rizesporlu Fabricio Baiano'nun sakatlandığını görünce, rakibinin tedavisi için topu taca atarak, bütün dünyaya örnek bir harekette bulunmuştur. Sahalarımızda görmek istediğimiz, centilmenlik ruhunu bize bir kez daha hatırlatan ve o güzel anları yaşatan Erhan Çelenk'i ve bu anlamlı davranışı gerçekleştiren bir sporcuyu bünyesinde bulunduran Altay Spor Kulübümüzü tebrik ederiz. Her türlü övgüyü hak eden, sporun 'adil rekabet' ve 'rakibe saygı' ilkelerini barındıran bu anlamlı davranışın, başta gençlerimiz olmak üzere tüm sporcularımızı Fair Play ruhuna teşvik edeceğine inanıyoruz. Spor kültürümüze ve dürüst oyuna çok değerli bir katkıda bulunan centilmenlik abidesi bu tip hareketlerin artarak sürmesini diliyoruz."


TFF'den 'dürüst oyuna' katkı yapan Erhan Çelenk'e tebrik

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
Altay'ın oyuncusu Erhan'dan alkışlık hareket! Rakip tribünler 'helal olsun sana' tezahüratı yaptı

Altay'ın oyuncusu Erhan'dan alkışlık hareket! Rakip tribünler 'helal olsun sana' tezahüratı yaptı

 Altay seriye bağladı! İzmir ekibi, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti

Altay seriye bağladı! İzmir ekibi, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti

 Rakip tribünler 'Helal olsun sana' tezahüratıyla inledi! Altaylı Erhan Çelenk'ten Çaykur Rizespor maçına damga vuran hareket

Rakip tribünler "Helal olsun sana" tezahüratıyla inledi! Altaylı Erhan Çelenk'ten Çaykur Rizespor maçına damga vuran hareket
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Fuat Oktay Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Özge Özpirinçci Oğuzhan Koç Tanem Sivar Mehmet Ali Erbil
Spor Stefan Kuntz Alex Teixeira Mario Balotelli
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Halil İbrahim Dervişoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: TFF'den 'dürüst oyuna' katkı yapan Erhan Çelenk'e tebrik - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.09.2021 15:43:57. #1.12#